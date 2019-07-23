Открытие Тимашевского путепровода перенесли на август
Изначально планировалось, что его сдадут в конце июля
фото: ufacity.info
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На оперативном совещании в администрации Уфы стало известно, что открытие Тимашевского путепровода переносится. Ранее предполагалось, что объект сдадут в конце июля. Однако из-за того, что рабочим требуется больше времени на стабилизацию земляного полотна на 9-метровой насыпи, дата технического запуска путепровода сдвигается на 9 августа.
– Сейчас собираем дорожную одежду, укладываем щебень, асфальтируем, заканчиваем благоустройство территории, – отчитался ответственный за объект.
Мэр столицы Башкирии Ульфат Мустафин принял заявление о переносе сдачи Тимашевского путепровода.
ИСТОЧНИК KP.RU