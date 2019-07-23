Пострадавший в ДТП под Уфой водитель скончался в «скорой»

СЕГОДНЯ 07:58 2019-07-23T07:59:26+03:00

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Под Уфой вчера вечером, 22 июля, было зафиксировано серьезное ДТП. На трассе М-5 близ поворота на Шакшку 47-летний челябинец на грузовике Scania столкнулся с попутной Audi Q5. Легковушка остановилась для левого поворота. От удара её отбросило на встречный микроавтобус SsangYong. На место выехали правоохранительные и спасательные службы. Сотрудникам экстренного ведомства пришлось резать покорёженную Audi, чтобы вызволить пассажирку. Девушка получила серьезную травму.

От удара Audi отбросило на микроавтобус

Медики, казалось, подоспели вовремя, однако 48-летний водитель южнокорейской машины скончался по пути в больницу. Госпитализированы были 58-летний пассажир микроавтобуса и 28-летняя уфимка из легковушки.

Водитель Scania столкнулся с Audi близ поворота на Шакшу

ИСТОЧНИК KP.RU