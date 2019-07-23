2019-07-23T07:59:26+03:00
Происшествия

Пострадавший в ДТП под Уфой водитель скончался в «скорой»

Авария с трагическими последствиями произошла на трассе М-5
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Девушку из Audi пришлось спасать экстренным службамДевушку из Audi пришлось спасать экстренным службам
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Под Уфой вчера вечером, 22 июля, было зафиксировано серьезное ДТП. На трассе М-5 близ поворота на Шакшку 47-летний челябинец на грузовике Scania столкнулся с попутной Audi Q5. Легковушка остановилась для левого поворота. От удара её отбросило на встречный микроавтобус SsangYong. На место выехали правоохранительные и спасательные службы. Сотрудникам экстренного ведомства пришлось резать покорёженную Audi, чтобы вызволить пассажирку. Девушка получила серьезную травму.

От удара Audi отбросило на микроавтобус

От удара Audi отбросило на микроавтобус

Медики, казалось, подоспели вовремя, однако 48-летний водитель южнокорейской машины скончался по пути в больницу. Госпитализированы были 58-летний пассажир микроавтобуса и 28-летняя уфимка из легковушки.

Водитель Scania столкнулся с Audi близ поворота на Шакшу

Водитель Scania столкнулся с Audi близ поворота на Шакшу

ИСТОЧНИК KP.RU

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