В Башкирии сотни пар решили пойти под венец на «красивую дату»

СЕГОДНЯ 07:30 2019-07-23T07:30:15+03:00

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В минувшую пятницу, 19 июля, в Башкирии наблюдался самый настоящий свадебный бум. В этот день решили сыграть свадьбу 471 пара молодоженов. В органах ЗАГСа отмечают, что это довольно внушительная цифра.

В госкомитете Башкирии по делам юстиции отметили, что такое количество желающих заключить брак связано с тем, что дата 19.07.19 красиво выглядит.

Все молодые семьи, заключившие в этот день союз, получили памятные поздравительные письма от врио главы Башкирии Радия Хабирова и интересные буклеты о секретах семейной жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU