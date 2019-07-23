Нападающий «Салавата Юлаева» Павел Шэн подписал контракт с «Бостоном»

СЕГОДНЯ 07:18 2019-07-23T07:18:05+03:00

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Накануне стало известно, что молодой форвард «Салавата Юлаева» Павел Шэн заключил контракт новичка с клубом НХЛ «Бостон Брюинз». Соглашение с 19-летним хоккеистом рассчитано на три сезона. В прошлом году клуб выбрал нападающего на драфте под общим 212-м номером.

По данным ТАСС, Павел Шэн будет получать с учетом бонусов 926 тысяч долларов.

В прошедшем сезоне 2018/2019 Павел провел в КХЛ 20 матчей за «Салават Юлаев», где отметился одной передачей. Также он играл в ВХЛ за нефтекамский «Торос» и в МХЛ за «Толпар».

В январе 2019 года Павел Шэн в составе молодежной сборной России по хоккею стал бронзовым призером Чемпионата мира, который проходил в Канаде.

ИСТОЧНИК KP.RU