Под Уфой началось нашествие ядовитых пауков

СЕГОДНЯ 06:41 2019-07-23T06:55:15+03:00

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В поселке Нагаево под Уфой обнаружились странные большие и желтые пауки. Как оказалось, эти членистоногие ядовиты. Появились и первые жертвы их укусов.

Ученые сообщают, что эти пауки вида желтый сак не нападают первыми – они лишь защищаются. Их яд не может убить человека, но все же стоит быть осторожными. После укуса может появиться головокружение, резкая боль, отеки и тошнота. Особенно стоит опасаться их тем, у кого может быть аллергия.

Арахнологи отмечают, что нашествие пауков связано с жаркой погодой. Ареал обитания этого вида увеличился и достиг Башкирии относительно недавно. Виной всему климатические изменения.

А пострадавшего от укуса мужчину госпитализировали. От греха подальше.

- Оказали первую помощь и госпитализировали в 21-ую в токсикологию. Там он находился до утра. Его прокапали. А врачи сказали, что в этот же день с таким же укусом обратился еще один мужчина, - рассказала ГТРК «Башкортостан» медработник Нина Иванова.

ИСТОЧНИК KP.RU