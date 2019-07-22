2019-07-22T20:48:21+03:00
Общество

В Башкирии прекратили поиски пропавшей Натальи Касимовой

Женщина нуждалась в медицинской помощи
Рустем АХУНОВ
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В Башкирии прекратили поиски 42-летней пропавшей женщиныВ Башкирии прекратили поиски 42-летней пропавшей женщины
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В Башкирии волонтеры прекратили поиски пропавшей еще в начале июля Натальи Касимовой.

По данным поискового сообщества «Лиза Алерт», 42-летняя женщина пропала еще 3 июля. Она вышла из дома в Сибае и перестала выходить на связь с родными. Известно, что пропавшей была необходима медицинская помощь.

К счастью, сегодня, 22 июля, стало известно, что женщину нашли. Она жива и здорова. О том, где почти три недели находилась пропавшая волонтеры сообщества «Лиза Алерт» не сообщают, ссылаясь на свои внутренние правила.

ИСТОЧНИК KP.RU

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