В Башкирии прекратили поиски пропавшей Натальи Касимовой
Женщина нуждалась в медицинской помощи
В Башкирии прекратили поиски 42-летней пропавшей женщины
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В Башкирии волонтеры прекратили поиски пропавшей еще в начале июля Натальи Касимовой.
По данным поискового сообщества «Лиза Алерт», 42-летняя женщина пропала еще 3 июля. Она вышла из дома в Сибае и перестала выходить на связь с родными. Известно, что пропавшей была необходима медицинская помощь.
К счастью, сегодня, 22 июля, стало известно, что женщину нашли. Она жива и здорова. О том, где почти три недели находилась пропавшая волонтеры сообщества «Лиза Алерт» не сообщают, ссылаясь на свои внутренние правила.
ИСТОЧНИК KP.RU