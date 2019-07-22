Следователи впервые рассказали о подробностях дела с изнасилованием уфимской дознавательницы

СЕГОДНЯ 20:45 2019-07-22T20:45:38+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 22 июля, в Кировском районном суде города Уфы начался судебный процесс в отношении трех бывших высокопоставленных полицейских, обвиняемых в групповом изнасиловании своей молодой коллеги. В ходе предварительного заседания судья ознакомился с обвинительным заключением, а стороны защиты и гособвинения озвучили свои позиции по данному делу. Следующее судебное заседание пройдет 29 июля.

И пока троица экс-офицеров по-прежнему отрицает свою причастность к изнасилованию, следователи впервые рассказали о подробностях этой громкой истории. По их словам, есть неопровержимые доказательства виновности Эдуарда Матвеева, Салавата Галиева и Павла Яромчука.

- На предметах одежды потерпевшей были обнаружены биологические следы обвиняемых. Органами следствиями были проведены ряд экспертиз в отношении потерпевшей, в ходе которых у нее были обнаружены множественные телесные повреждения, характерные для совершения изнасилования и иных насильственных действий, - прокомментировал в беседе с ГТРК «Башкортостан» заместитель руководителя отдела криминалистики СУ СКР по Башкирии Ильяс Максютов.

Следователь-криминалист уточнил, что многие экспертизы были сделаны в Москве и Татарстане из-за того, что обвиняемые ранее занимали высокие посты в МВД и могли повлиять на результаты.

Напомним, что громкая история произошла в ночь на 31 октября 2018 года: 23-летняя Гузель С. (имя изменено – ред.) обвинила своих начальников, что они заманили ее в здание уфимского Отдела по вопросам миграции, напоили, избили, а потом жестоко надругались. И хотя экс-полицейские отрицали свою вину, в отношении их возбудили уголовное дело, а потом уволили из органов по отрицательным мотивам.

ИСТОЧНИК KP.RU