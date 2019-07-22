Стали известны подробности смертельной аварии на трассе в Башкирии

СЕГОДНЯ 18:03 2019-07-22T18:03:56+03:00

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Вчера на трассе в Туймазинском районе столкнулись две легковушки: «десятка» и Hyunday. На месте погибли два человека. Всё случилось на 26 километре автодороги Белебей-Николаевка-Бакалы. В пресс-службе ГИБДД по Башкирии рассказали подробности трагического инцидента. По данным ведомства, в аварии погиб 30-летний водитель иномарки и 52-летний пассажир отечественного авто. Позже выяснилось, что в больнице скончался и 33-летний автомобилист, находившийся за рулем «десятки».

Срочная госпитализация в результате ДТП потребовалась трём пассажиркам из Hyundai, в числе которых трехлетняя девочка.

Дорожные полицейские выяснили, что водитель вазовской легковушки с 2009 года четыре раза лишался прав за пьяное вождение и оставление места ДТП. За повторное пребывание за рулем в состоянии алкогольного опьянения мужчину привлекали к уголовной ответственности.

— В общей сложности срок лишения составил 6,5 лет, не раз подвергался аресту, — отметили в республиканской госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU