В Башкирии появятся три технопарка за 1,1 млрд рублей

СЕГОДНЯ 16:11 2019-07-22T16:11:57+03:00

Всего было направлено семь заявок в Минэкономразвития

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Власти Башкирии планируют создать три новых индустриальных парка к 2025 году. Республика участвует в конкурсе на софинансирование проектов от Минэкономразвития России. Первый заместитель министра промышленности и инновационной политики региона Фарит Гильманов рассказал на оперативном совещании в правительстве, что всего было направлено семь заявок, из них три проекта прошли предварительный отбор. Это «Центр Агротехнологий», «Нижегородский» и «Объединенный центр обслуживания».

Объем вложений в проекты составит 1,1 млрд рублей. Более 700 млн из федерального бюджета пойдут на строительство инженерной инфраструктуры. Управляющие компании выделят еще 400 млн рублей собственных средств. Республиканский бюджет выделит 17 млн рублей.

– Мы действительно учимся: из семи заявок выстрелило три, это весьма неплохо. Но мы должны быть перфекционистами, в следующем году надо, чтобы больше проектов прошли отбор, – прокомментировал доклад Гильманова Радий Хабиров.

ИСТОЧНИК KP.RU