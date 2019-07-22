«Тело закопал в поле»: СК Башкирии прокомментировал убийство многодетной матери

СЕГОДНЯ 15:14 2019-07-22T15:14:16+03:00

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Следственный комитет Башкирии прокомментировал убийство матери шестерых детей. В ведомстве сообщили, что 4 июля в полицию обратился с заявлением об исчезновении брат 46-летней женщины. 3 июля она поехала в Уфу из Бирского района, но в столице так и не появилась. У женщины дома остались четверо несовершеннолетних детей.

Бирский межрайонный следком возбудил уголовное дело по статье «убийство». Правоохранители допросили односельчан и выяснили, что погибшая вышла за пределы села и направилась на остановку на автодороге Бирск-Уфа. Закопанное тело женщины было найдено в поле рядом с трассой. Полицейские обнаружили на месте преступления следы трактора. Яма была выкопана спецтехникой.

Следователи выяснили, что бывший сожитель погибшей работал на тракторе. Стражи порядка задержали его, и мужчина во всем сознался. По версии следствия, 3 июля между бывшими сожителями произошла ссора. Потерпевшая требовала от обвиняемого выплатить алименты – у пары было два общих ребенка. Женщина грозилась лишить отца родительских прав.

– Во время конфликта мужчина задушил потерпевшую, а тело закопал в поле, – сообщили в СК Башкирии.

В настоящий момент в отношении задержанного решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU