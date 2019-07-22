Экс-кандидат на пост главы Башкирии рассказала, как поднять грудь после родов
Выбывшая из предвыборной гонки уфимская бизнес-леди и модель Сания Тимасова сегодня посетила пресс-центр «Комсомольской правды – Уфа». В небольшом интервью она поделилась своими впечатлениями от участия в выборах главы Башкирии и рассказала о дальнейших планах.
Полную версию интервью с самой эксцентричной и стильной участницей выборов-2019 мы опубликуем уже совсем скоро. А пока приводим ответ на жизненно важный вопрос, который мы задали Сание Тимасовой: как все-таки поднять грудь после двоих детей?
- Для этого нужно выполнять простые упражнения. Для начала складываем руки ладонями друг к другу и в такой позиции прислоняем к животу. Затем начинаем сжимать руки и так 50 раз. Есть еще одно упражнение: находите любую поверхность, например пол или подоконник. Встаете на локти и стоите. Нужно делать три-четыре подхода по 50 секунд, - говорит Сания Тимасова.
ИСТОЧНИК KP.RU