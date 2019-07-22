В Башкирии подросток пытался свести счеты с жизнью рядом с мечетью
15-летнего юношу откачали медики
Сейчас с подростком все в порядке
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В селе Ташбулатово Абзелиловского района Башкирии 15-летний Радик Р. (имя изменено – прим.ред.) пытался свести счеты с жизнью рядом с мечетью.
Как сообщает собственный источник «КП-Уфа, подросток решил совершить необдуманный поступок на детской площадке возле храма. По данным собеседника, сделать школьнику этого не удалось – прохожие заметили его и вызвали скорую помощь.
Подростка доставили в центральную районную больницу с диагнозом «асфиксия». К счастью, девятиклассника спасли. Сейчас с ним все в порядке. В ближайшее время им займутся психологи.
ИСТОЧНИК KP.RU