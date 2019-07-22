В Следкоме Башкирии прокомментировали поиски 13-летнего подростка

СЕГОДНЯ 13:12 2019-07-22T13:53:40+03:00

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В Башкирии завершились поиски 13-летнего подростка, который пропал три недели назад. Как сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета, жительница Магнитогорска обратилась в полицию 6 июля и рассказала, что её сын ушел из дома 30 июня, но домой так и не вернулся.

Чишминский межрайонный отдел следкома для проведения более эффективных следственных мероприятий по поиску ребенка возбудили уголовное дело. Осуществлялись массированные поиски ребенка.

В ходе следствия выяснилось, что подросток вместе со своей семьей приехал в гости к родственникам из Магнитогорска в Благоварский район в начале июня 2019 года, но ребенок отчаянно хотел съездить в Уфу. В столице Башкирии его и нашли. Как оказалось, в городе подросток находился уже третью неделю. Он даже умудрился подрабатывать подсобным рабочим. Ночевал юный авантюрист у своего знакомого. Но приключение закончилось – мальчика передали родителям.

ИСТОЧНИК KP.RU