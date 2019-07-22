Неизвестный паук укусил жительницу Башкирии

СЕГОДНЯ 12:49 2019-07-22T12:49:01+03:00

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Настоящее нашествие самых разных пауков наблюдается в Башкирии. Накануне девушка, гуляя по лесу рядом с селом Шаран, наткнулась на странное членистоногое. Она попыталась пройти сквозь сплетенную им паутину, и паучку это явно не понравилась. Он приготовился отстаивать свое жилище.

– Что за арахнид? Он меня вчера цапнул за лицо, когда я пропахала его паутину... – написала девушка в одном из сообществ в социальной сети.

Девушка также прикрепила фото паука, однако установить его вид довольно проблематично. Отметить можно разве что цвет — он явно желтого оттенка. Как оказалось, подобных арахнидов довольно часто встречают и другие жители.

– Вчера точно такой же заполз к нам в машину, когда мы в лес ездили, – откликнулся на пост один из подписчиков.

Напомним, на днях жителей Башкирии всерьез напугал желтый паук.

ИСТОЧНИК KP.RU