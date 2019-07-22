Неизвестный паук укусил жительницу Башкирии
Настоящее нашествие самых разных пауков наблюдается в Башкирии. Накануне девушка, гуляя по лесу рядом с селом Шаран, наткнулась на странное членистоногое. Она попыталась пройти сквозь сплетенную им паутину, и паучку это явно не понравилась. Он приготовился отстаивать свое жилище.
– Что за арахнид? Он меня вчера цапнул за лицо, когда я пропахала его паутину... – написала девушка в одном из сообществ в социальной сети.
Девушка также прикрепила фото паука, однако установить его вид довольно проблематично. Отметить можно разве что цвет — он явно желтого оттенка. Как оказалось, подобных арахнидов довольно часто встречают и другие жители.
– Вчера точно такой же заполз к нам в машину, когда мы в лес ездили, – откликнулся на пост один из подписчиков.
Напомним, на днях жителей Башкирии всерьез напугал желтый паук.
ИСТОЧНИК KP.RU