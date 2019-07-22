2019-07-22T12:04:40+03:00
Общество

В Уфе из-за съемок фильма перекроют несколько улиц

Движение транспорта ограничат на несколько дней
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
фото: ufacity.infoфото: ufacity.info
Изменить размер текста:

В столице Башкирии до конца июля будут снимать художественный фильм «Душа Пирата». Из-за съемок на некоторых улицах Черниковки закроют движение транспорта.

В пресс-службе администрации Уфы сообщили, что 23 июля с 9:00 до 16:00 будет перекрыта улица Победы (на участке от Первомайской до Архитектурной).

Через день, 25 июля, с 11:00 до 16:00 ограничат движение транспорта на улице Калинина (от Мира до Ульяновых), с 17:00 до 19:00 на улице Архитектурной (от Ульяновых до Мира) и с 20:00 до 00:00 на улице за Дворцом Орджоникидзе (от Конституции до Космонавтов).

29 и 30 июля перекроют улицу Калинина (от Победы до Рыбакова) с 9:00 до 21:00.

Администрация приносит извинения горожанам и гостям города и просит отнестись к ограничениям с пониманием.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Неизвестный паук укусил жительницу Башкирии
В Башкирии погиб водитель опрокинувшегося на крышу внедорожника
Фонд в поддержку кассирши Хайруллиной из Башкирии внезапно закрыли
В Башкирии возникли проблемы при строительстве двух школ
Убийцу из Башкирии поймали полицейские в Санкт-Петербурге
Поиски пропавшей в Башкирии Оксаны Волковой завершились трагедией
В Уфе пропал 53-летний Алексей Никитин
Житель Башкирии сделал из своей квартиры притон
Покупателям жилья в «Сотах» предложили эксклюзивную для Уфы программу «Привилегия»
«Послание от бога»: жителей Башкирии удивила надпись из облаков
Житель Башкирии погиб от удара молнии
В Уфе за один день два ребенка попали под колеса автомобилей
В Башкирии строят молочную ферму за 1 млрд рублей
Поиски пропавшего в Уфе 13-летнего подростка завершились трагедией
Более двух тысяч километров дорог в Башкирии разметят термопластиком
Стало известно, какие продукты в Башкирии подорожали больше других
Синоптики рассказали, какая погода будет в Башкирии в начале недели
У безработного уфимца из дорогой иномарки украли огромную сумму денег
В Башкирии бесследно пропал 30-летний Александр Куклев