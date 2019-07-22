В Уфе из-за съемок фильма перекроют несколько улиц

СЕГОДНЯ 12:04 2019-07-22T12:04:40+03:00

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В столице Башкирии до конца июля будут снимать художественный фильм «Душа Пирата». Из-за съемок на некоторых улицах Черниковки закроют движение транспорта.

В пресс-службе администрации Уфы сообщили, что 23 июля с 9:00 до 16:00 будет перекрыта улица Победы (на участке от Первомайской до Архитектурной).

Через день, 25 июля, с 11:00 до 16:00 ограничат движение транспорта на улице Калинина (от Мира до Ульяновых), с 17:00 до 19:00 на улице Архитектурной (от Ульяновых до Мира) и с 20:00 до 00:00 на улице за Дворцом Орджоникидзе (от Конституции до Космонавтов).

29 и 30 июля перекроют улицу Калинина (от Победы до Рыбакова) с 9:00 до 21:00.

Администрация приносит извинения горожанам и гостям города и просит отнестись к ограничениям с пониманием.

ИСТОЧНИК KP.RU