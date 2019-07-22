Фонд в поддержку кассирши Хайруллиной из Башкирии внезапно закрыли

СЕГОДНЯ 11:55 2019-07-22T11:55:41+03:00

В сообществе подписчики активно обсуждали поступок Луизы и перечисляли деньги в фонд

В сообществе было около четырех тысяч подписчиков

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Импровизированный фонд, созданный из сообщества ВКонтакте в поддержку Луизы Хайруллиной, закрылся. На него было подписано 3 700 человек.

После того как известную кассиршу, укравшую в банке города Салават 25 млн рублей и пустившуюся с семьей в бега, задержали, политолог Азамат Галин нанял ей адвокатов. Он также создал сообщество, посвященное Луизе. В группе подписчики активно обсуждали поступок кассирши.

Когда муж Хайруллиной Марат на ток-шоу попросил у всей страны денег, в сообществе начался сбор средств. Подписчики перечисляли незначительные суммы, и в общей сложности фонд едва ли набрал хотя бы сотую долю от украденных кассиршей денег. Тем не менее деятельность сообщества насторожила сотрудников социальной сети, и они заблокировали его за «подозрительные сборы на благотворительные нужды».

Напомним, на днях Марат Хайруллин признался, что соврал в эфире ток-шоу. На данный момент мужчина находится под домашним арестом.

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ИСТОЧНИК KP.RU