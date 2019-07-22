В Башкирии инвалид-колясочник набросился на племянника с ножом

СЕГОДНЯ 14:15 2019-07-22T14:15:24+03:00

Мужчина не ожидал, что на него набросится с ножом дядя-инвалид

Изменить размер текста: A A

В Октябрьском 57-летний инвалид колясочник едва не зарезал собственного племянника.

По данным источника «КП-Уфа», необычное преступление произошло на окраине небольшого городка на западе республики 20 июля. По всей видимости, 30-летний пострадавший Александр И. выпивал вместе со своими 57-летним дядей-инвалидом Геннадием. Доподлинно неизвестно из-за чего, но между родственниками началась ссора.

Пожилой мужчина оказался не из робкого десятка, и решил доказать превосходство над соперником с помощью оружия. Он схватил нож и ударил им племянника в грудь. Остается неизвестным, как такое действие смог произвести инвалид, который передвигается на коляске. В итоге молодой мужчина оказался в больнице, а наддавший находится под подпиской о невыезде.

По факту нанесения тяжкого вреда здоровью стражи порядка возбудили уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU