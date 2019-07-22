Убийцу из Башкирии поймали полицейские в Санкт-Петербурге

СЕГОДНЯ 10:42 2019-07-22T10:42:54+03:00

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В Санкт-Петербурге полицейские поймали жителя Башкирии. Он обвиняется в убийстве женщины. Преступление по горячим следам помогла раскрыть собака.

Как сообщает АН «Оперативное прикрытие», тело 40-летней жительницы Великого Новгорода было обнаружено вечером 21 июля в кустах у одного из домов по улице Пулковской. Несчастной нанесли восемь ножевых ранений спины и лица, после чего задушили.

Полицейские быстро нашли предполагаемого убийцу. На его след вышла служебная собака по кличке «Жасмин». Она привела сыщиков к детскому саду по улице Ленсовета. Как оказалось, именно там прятался 40-летний подозреваемый. К счастью, теперь он никому не сможет навредить. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

ИСТОЧНИК KP.RU