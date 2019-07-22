2019-07-22T09:34:20+03:00
Общество

В Уфе пропал 53-летний Алексей Никитин

От мужчины нет никаких известий с 16 июля
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Волонтеры нуждаются в помощи добровольцевВолонтеры нуждаются в помощи добровольцев
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В Уфе разыскивают 53-летнего Алексея Никитина. Мужчина пропал 16 июля, и с тех пор о его местонахождении ничего неизвестно. Родственники обратились в полицию и поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». Волонтеры приступили к поискам Алексея и сейчас активно распространяют информацию о его пропаже. Активисты также рассказали, что нуждаются в помощи добровольцев.

Приметы пропавшего: рост – 180 см, худощавое телосложение, седые полосы, голубые глаза. Он был одет в желтую футболку, черные спортивные брюки и синие кроссовки с желтой подошвой.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Алексея Никитина, просят обратиться по телефону 8(800)700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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