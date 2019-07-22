Башкирия в числе лидеров по выдаче кредитов
Национальное бюро кредитных историй проанализировало сведения четырех тысяч кредиторов за первое полугодие 2019 года. Организации представляли данные по кредитам на покупку потребительских товаров. Как удалось выяснить аналитикам НБКИ, в текущем году этот показатель составил 9,04 млн единиц – на 2,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Среди регионов по количеству выданных потребительских кредитов Башкирия заняла четвертое место. Первая пятерка лидеров выглядит следующим образом: Москва (417,2 тысяч единиц), Московская область (348,9 тысяч), Краснодарский край (354,1 тысяч), Башкирия (320,8 тысяч) и Татарстан (301,5 тысяч).
– В настоящее время банки стараются кредитовать граждан более избирательно, предпочитая граждан с хорошей кредитной историей, – отметил в сообщении директор НБКИ Александр Викулин.
ИСТОЧНИК KP.RU