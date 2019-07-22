2019-07-22T14:44:30+03:00
Общество

Башкирия в числе лидеров по выдаче кредитов

Национальное бюро кредитных историй представило сведения за первое полугодие
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Башкирия расположилась на четвертом месте по количеству выданных кредитовБашкирия расположилась на четвертом месте по количеству выданных кредитов
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Национальное бюро кредитных историй проанализировало сведения четырех тысяч кредиторов за первое полугодие 2019 года. Организации представляли данные по кредитам на покупку потребительских товаров. Как удалось выяснить аналитикам НБКИ, в текущем году этот показатель составил 9,04 млн единиц – на 2,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Среди регионов по количеству выданных потребительских кредитов Башкирия заняла четвертое место. Первая пятерка лидеров выглядит следующим образом: Москва (417,2 тысяч единиц), Московская область (348,9 тысяч), Краснодарский край (354,1 тысяч), Башкирия (320,8 тысяч) и Татарстан (301,5 тысяч).

– В настоящее время банки стараются кредитовать граждан более избирательно, предпочитая граждан с хорошей кредитной историей, – отметил в сообщении директор НБКИ Александр Викулин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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