«Послание от бога»: жителей Башкирии удивила надпись из облаков
На горизонте внимательные люди заметили любопытное атмосферное явление
Жители Башкирии увидели в небе послание от бога
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Сегодня утром, 22 июля, жители Мелеуза заметили уникальные по своей форме облака. Фотографию, на которой запечатлено интересное явление, опубликовал в социальной сети горожанин.
– Утреннее послание от бога? – написал автор поста к своей фотографии.
Если приглядеться, то действительно можно отметить любопытную форму облака: его части как будто превратились в буквы и выстроились в довольно ровный ряд — под стать линии в тетрадном листе. Однако едва ли можно в них рассмотреть хотя бы одну выверенную литеру. Послание это или нет, в любом случае атмосферное явление выглядит эффектно.
ИСТОЧНИК KP.RU