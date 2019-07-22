2019-07-22T08:49:15+03:00
Общество

«Послание от бога»: жителей Башкирии удивила надпись из облаков

На горизонте внимательные люди заметили любопытное атмосферное явление
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Жители Башкирии увидели в небе послание от богаЖители Башкирии увидели в небе послание от бога
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Сегодня утром, 22 июля, жители Мелеуза заметили уникальные по своей форме облака. Фотографию, на которой запечатлено интересное явление, опубликовал в социальной сети горожанин.

– Утреннее послание от бога? – написал автор поста к своей фотографии.

Если приглядеться, то действительно можно отметить любопытную форму облака: его части как будто превратились в буквы и выстроились в довольно ровный ряд — под стать линии в тетрадном листе. Однако едва ли можно в них рассмотреть хотя бы одну выверенную литеру. Послание это или нет, в любом случае атмосферное явление выглядит эффектно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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