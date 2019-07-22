Житель Башкирии погиб от удара молнии
ЧП произошло в начале прошлой недели
Житель Башкирии погиб от удара молнии
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Еще один житель Башкирии стал жертвой стихии.
15 июля в одном из сел Дюртюлинского района республики от удара молнии скончался 58-летний мужчина. Об этом на оперативном совещании в башкирском правительстве сообщил руководитель госкомитета по ЧС Фарит Гумеров.
За последний месяц это уже второй случай гибели человека от удара молнии. Возможно, это происходит из-за того, что человек оказывается один в чистом поле во время грозы.
Кроме того, в минувшее воскресенье из-за усиления ветра в одном из сел Уфимского района республики была повреждена крыша жилого дома.
ИСТОЧНИК KP.RU