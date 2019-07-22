В Уфе за один день два ребенка попали под колеса автомобилей

СЕГОДНЯ 08:19 2019-07-22T08:19:29+03:00

Изменить размер текста: A A

В столице Башкирии в минувшую пятницу под колеса автомобилей попали два ребенка. Первый случай произошел днём напротив дома №82 по улице Революционной. 33-летний мужчина на «пятнашке» ехал по местному проезду, когда 13-летний подросток начал переходить дорогу. Ребенок получил различные ушибы.

Второй случай был зафиксирован ближе к вечеру, в 17 часов. Возле дома №164 по проспекту Октября 24-летний водитель за рулем «Шкода Рапид» наехал на 3-летнего мальчика. По данным городской ГИБДД, малыш внезапно выбежал на проезжую часть. Пострадавшего ребенка медики доставили в ближайшую больницу с различными травмами.

Трехлетний мальчик после ДТП был госпитализирован

ИСТОЧНИК KP.RU