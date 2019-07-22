Житель Башкирии сделал из своей квартиры притон

СЕГОДНЯ 09:18 2019-07-22T09:18:40+03:00

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В городе Октябрьском полицейские накрыли наркопритон. Жильцы одного из многоквартирных домов пожаловались на своего соседа: он предоставлял своё жилище наркозависимым, и из его квартиры постоянно пахло растворителем.

В ходе проверки полицейскими злополучной квартиры жалобы граждан подтвердились. Мужчина действительно предоставлял место наркоманам для употребления зелья, а взамен получал экстракт маковой соломы. Гостями были как местные жители, так и приезжие из других регионов.

В отношении 45-летнего арендодателя следователи возбудили уголовное дело по статье «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Мужчина находится под подпиской о невыезде.

– Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до четырех лет, – сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU