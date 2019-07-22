Поиски пропавшего в Уфе 13-летнего подростка завершились трагедией

СЕГОДНЯ 07:26 2019-07-22T07:47:38+03:00

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Поиски пропавшего на озере Теплом подростка окончились печально. Около 10 часов вечера 21 июля спасатели нашли тело мальчика в воде.

Подростка, напомним, искали с субботы, 20 июля. Вечером того дня в диспетчерскую службы спасения поступил тревожный звонок: на берегу водоема люди нашли детские вещи. Одежда лежала возле сбросного канала, напротив дома №27 по улице Мушникова, где запрещено купаться. Водолазы несколько часов прочесывали канал, но выловить тело мальчика смогли лишь на вторые сутки.

В Управлении гражданской защиты города рассказали, что погибший отдыхал на водоеме с друзьями. По словам одного из приятелей, в десяти метрах от берега мальчик вдруг стал тонуть. Товарищ подплыл к нему, но в приступе паники подросток чуть не утопил его. Взрослых поблизости не оказалось, а позвонить спасателям ребята не догадались.

ИСТОЧНИК KP.RU