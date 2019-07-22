В Башкирии строят молочную ферму за 1 млрд рублей
В Янаульской районе Башкирии намереваются запустить животноводческий комплекс за миллиард рублей.
Молочную ферму строят в селе Старокудашево. Она будет предназначена для содержания и доения 2500 коров. Инициатор проекта ООО «ИТС-Агро» планирует также создать площадку на 5 тысяч мест для выращивания молодняка.
В данный момент в распоряжении предприятия находится животноводческий комплекс на 500 голов, еще 510 животных закуплено.
Радий Хабиров ознакомился с ходом реализации проекта во время рабочей поездки по району. В пресс-службе главы региона уточнили, что он обсудил с представителями предприятия сроки реализации и потребность в господдержке.
ИСТОЧНИК KP.RU