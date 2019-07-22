2019-07-22T07:53:22+03:00
Общество

В Башкирии строят молочную ферму за 1 млрд рублей

Она будет рассчитана на 2500 голов скота
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: пресс-служба главы БашкирииФото: пресс-служба главы Башкирии
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В Янаульской районе Башкирии намереваются запустить животноводческий комплекс за миллиард рублей.

Молочную ферму строят в селе Старокудашево. Она будет предназначена для содержания и доения 2500 коров. Инициатор проекта ООО «ИТС-Агро» планирует также создать площадку на 5 тысяч мест для выращивания молодняка.

В данный момент в распоряжении предприятия находится животноводческий комплекс на 500 голов, еще 510 животных закуплено.

Радий Хабиров ознакомился с ходом реализации проекта во время рабочей поездки по району. В пресс-службе главы региона уточнили, что он обсудил с представителями предприятия сроки реализации и потребность в господдержке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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