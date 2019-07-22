Стало известно, какие продукты в Башкирии подорожали больше других

СЕГОДНЯ 06:37 2019-07-22T06:37:19+03:00

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Аналитики Башстата провели очередной мониторинг цен на продукты в регионе. При осмотре прилавков выяснилось, что несколько видов товаров существенно прибавили в цене. Больше всего подорожали помидоры - на 4%, сейчас их килограмм обойдется примерно в 87,2 рубля.

На 2,7% выросла цена полукопченой и варено-копченой колбасы - до 403,47 руб. за кило, на 2,4% подорожали яблоки, на 1,9% - рыба мороженая неразделанная, на 1,6% - охлажденные и мороженые куры и на 1,4% - маргарин.

Зато сильно подешевели огурцы - на 7,9%, репчатый лук - на 2,9%, капуста - на 1,9% и морковь на 1,7%.

ИСТОЧНИК KP.RU