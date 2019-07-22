Синоптики рассказали, какая погода будет в Башкирии в начале недели
После недолгого периода настоящего лета в Башкирию снова возвращаются дожди. По прогнозам синоптиков, первая половина новой рабочей недели пройдет под аккомпанемент капель дождя.
В понедельник, 22 июля, в регионе ожидаются небольшие кратковременные дожди, в северных районах возможны грозы. Кое-где днем может и вовсе выпасть град. Ветер будет умеренным, с сильными порывами при грозе.
Аналогичная ситуация ждет жителей республики во вторник 23 июля и в среду 24 июля. Местами пройдут умеренные дожди и грозы с градом.
Температура воздуха при этом останется стабильно высокой. Днем она будет колебаться в пределах +21, +27 градусов, по югу - до +31 градуса. Ночью - +10,+15 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU