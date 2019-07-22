2019-07-22T06:10:26+03:00
Общество

Синоптики рассказали, какая погода будет в Башкирии в начале недели

В регион возвращаются дожди
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Снова настала пора расчехлять зонтикиСнова настала пора расчехлять зонтикиФото: Рустем АХУНОВ
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После недолгого периода настоящего лета в Башкирию снова возвращаются дожди. По прогнозам синоптиков, первая половина новой рабочей недели пройдет под аккомпанемент капель дождя.

В понедельник, 22 июля, в регионе ожидаются небольшие кратковременные дожди, в северных районах возможны грозы. Кое-где днем может и вовсе выпасть град. Ветер будет умеренным, с сильными порывами при грозе.

Аналогичная ситуация ждет жителей республики во вторник 23 июля и в среду 24 июля. Местами пройдут умеренные дожди и грозы с градом.

Температура воздуха при этом останется стабильно высокой. Днем она будет колебаться в пределах +21, +27 градусов, по югу - до +31 градуса. Ночью - +10,+15 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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