Более двух тысяч километров дорог в Башкирии разметят термопластиком
Еще свыше пяти километров - краской
Фото: госкомтранс Башкирии
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На межмуниципальных дорогах в Башкирии наносят разметку из термопластика. В 2019 году планируется охватить ей 2200 километров полотна. Большую часть дорог - примерно 2000 км - уже разметили, сейчас работы ведутся в Нуримановском, Белокатайском и Кигинском районах.
Разметка обычной краской тоже никуда не пропала. Ее нанесли на пяти тысячах километров трасс в регионе, а это 80 процентов от всего запланированного объема.
Власти Башкирии уточняют, что работы по нанесению разметки должны быть завершены до конца июля.
ИСТОЧНИК KP.RU