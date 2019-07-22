Более двух тысяч километров дорог в Башкирии разметят термопластиком

СЕГОДНЯ 07:02 2019-07-22T07:02:32+03:00

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На межмуниципальных дорогах в Башкирии наносят разметку из термопластика. В 2019 году планируется охватить ей 2200 километров полотна. Большую часть дорог - примерно 2000 км - уже разметили, сейчас работы ведутся в Нуримановском, Белокатайском и Кигинском районах.

Разметка обычной краской тоже никуда не пропала. Ее нанесли на пяти тысячах километров трасс в регионе, а это 80 процентов от всего запланированного объема.

Власти Башкирии уточняют, что работы по нанесению разметки должны быть завершены до конца июля.

ИСТОЧНИК KP.RU