2019-07-21T20:00:03+03:00
Общество

В Башкирии бесследно пропал 30-летний Александр Куклев

Мужчина нуждается в медицинской помощи
Павел КРАЙНОВ
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Родные и близкие разыскивают пропавшего без вести 30-летнего Александра Куклева. Мужчина вышел из дома в селе Метели Дуванского района Башкирии еще 16 июля и до сих пор не вернулся. Родственники бьют тревогу: у него очень плохое зрение и он может нуждаться в медицинской помощи. К его поискам подключилась полиция.

В день пропажи Александр Куклев был одет в белую футболку с надписью на груди, чёрные спортивные штаны с надписью «Reebok», черно-белые кроссовки, чёрную жилетку с красным капюшоном.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении мужчины, просят позвонить по телефону 8(34798) 22898 или обратиться в полицию по номеру 102.

ИСТОЧНИК KP.RU

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