В Башкирии бесследно пропал 30-летний Александр Куклев

СЕГОДНЯ 20:00 2019-07-21T20:00:03+03:00

Изменить размер текста: A A

Родные и близкие разыскивают пропавшего без вести 30-летнего Александра Куклева. Мужчина вышел из дома в селе Метели Дуванского района Башкирии еще 16 июля и до сих пор не вернулся. Родственники бьют тревогу: у него очень плохое зрение и он может нуждаться в медицинской помощи. К его поискам подключилась полиция.

В день пропажи Александр Куклев был одет в белую футболку с надписью на груди, чёрные спортивные штаны с надписью «Reebok», черно-белые кроссовки, чёрную жилетку с красным капюшоном.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении мужчины, просят позвонить по телефону 8(34798) 22898 или обратиться в полицию по номеру 102.

ИСТОЧНИК KP.RU