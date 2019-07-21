В Башкирии на сельской дороге лоб в лоб столкнулись две легковушки, погиб один человек

СЕГОДНЯ 19:30 2019-07-21T19:31:34+03:00

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Очередная смертельная авария произошла сегодня, 21 июля в Башкирии. По данным ГТРК «Башкортостан», в третьем часу дня на восьмом километре сельской дороги Белебей-Старосеменкино-Канлы-Туркеево лоб в лоб столкнулись «Hyundai Solaris» и ВАЗ-2110. Известно, что в результате аварии 52-летний водитель отечественной легковушки погиб на месте.

Как передает ГТРК «Башкортостан» со ссылкой на ГИБДД по Башкирии, в ДТП пострадали двое детей – четырехлетняя девочки и шестилетний мальчик. Оба ребенка находились в салоне иномарки. Их экстренно доставили в ближайшую больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU