2019-07-21T19:31:34+03:00
Происшествия

В Башкирии на сельской дороге лоб в лоб столкнулись две легковушки, погиб один человек

Среди пострадавших двое малолетних детей
Павел КРАЙНОВ
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Фото: ГТРК «Башкортостан»Фото: ГТРК «Башкортостан»
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Очередная смертельная авария произошла сегодня, 21 июля в Башкирии. По данным ГТРК «Башкортостан», в третьем часу дня на восьмом километре сельской дороги Белебей-Старосеменкино-Канлы-Туркеево лоб в лоб столкнулись «Hyundai Solaris» и ВАЗ-2110. Известно, что в результате аварии 52-летний водитель отечественной легковушки погиб на месте.

Как передает ГТРК «Башкортостан» со ссылкой на ГИБДД по Башкирии, в ДТП пострадали двое детей – четырехлетняя девочки и шестилетний мальчик. Оба ребенка находились в салоне иномарки. Их экстренно доставили в ближайшую больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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