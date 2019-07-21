В Башкирии на сельской дороге лоб в лоб столкнулись две легковушки, погиб один человек
Среди пострадавших двое малолетних детей
Фото: ГТРК «Башкортостан»
Изменить размер текста:
Очередная смертельная авария произошла сегодня, 21 июля в Башкирии. По данным ГТРК «Башкортостан», в третьем часу дня на восьмом километре сельской дороги Белебей-Старосеменкино-Канлы-Туркеево лоб в лоб столкнулись «Hyundai Solaris» и ВАЗ-2110. Известно, что в результате аварии 52-летний водитель отечественной легковушки погиб на месте.
Как передает ГТРК «Башкортостан» со ссылкой на ГИБДД по Башкирии, в ДТП пострадали двое детей – четырехлетняя девочки и шестилетний мальчик. Оба ребенка находились в салоне иномарки. Их экстренно доставили в ближайшую больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU