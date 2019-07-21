В Башкирии водитель легковушки съехал с моста, пострадали трое детей

СЕГОДНЯ 18:02 2019-07-21T18:02:10+03:00

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Сегодня, 21 июля, в деревне Николаевка Уфимского района Башкирии автомобиль едва не разбился вдребезги, провалившись в яму на мосту. Как сообщает пресс-служба госкомитета республики по ЧС, водитель ВАЗ-2110 не заметил, что на мосту отсутствует один пролет и автомобиль рухнул с высоты два метра. Известно, что старая переправа находится на ремонте и соответствующие знаки были установлены.

По данным спасателей, в результате аварии пострадали четыре человека, в том числе трое детей. Чтобы вызволить заложников из машины понадобилась помощь специалистов. Сразу после ДТП на место оперативно прибыли сотрудники ГИБДД по Башкирии, бригада медиков скорой помощи и сотрудники госкомитета по ЧС. Сейчас пострадавшие доставлены в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU