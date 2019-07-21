2019-07-21T17:36:05+03:00
Общество

В Башкирии троих водителей лишили прав из-за болезней

Все они оказались жителями одного города
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
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Троих уроженцев Нефтекамска после прокурорской проверки лишили водительских прав. Как сообщает пресс-служба ведомства, они состоят на учете в больницах с опасными заболеваниями. По закону с этими болезнями управлять транспортом нельзя – это не безопасно для окружающих.

Как отметили в прокуратуре Башкирии, среди диагнозов этих нефтекамцев есть у кого эпилепсия, а у кого хронический алкоголизм. Сотрудники прокуратуры обратились в суд, который и принял решение лишить их водительского удостоверения. Исполнение решения суда находится на контроле в городской прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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