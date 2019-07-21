Где деньги он не знает: муж кассирши из Башкирии отказался от первоначальной версии ограбления банка

СЕГОДНЯ 16:35 2019-07-21T16:35:52+03:00

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Муж знаменитой на всю страну кассирши Луизы Хайруллиной на днях заявил, что не знает где деньги, которые пропали из кассы салаватского отделения «Россельхозбанка». Марат Хайруллин, который сейчас находится под домашним арестом, в коридоре суда заявил, что первоначальную версию озвучил под давлением адвокатов жены.

Также он попросил прощения у всех зрителей Первого канала, которые смотрели передачу с его участием. Напомним, сразу по возвращении в Уфу его арестовали и предъявили обвинение в соучастии в краже в особо крупном размере.

- Я хочу принести свои извинения перед зрителями, а также людьми, которые видели эту передачу. Я приехал туда под давлением лиц, осуществляющих защиту моей жены. Они ввели меня в заблуждение и не объяснили мне правовых последствий. Все, что я говорил – было с их слов, - заявил тогда Марат Хайруллин.

По данным ГТРК «Башкортостан», он, якобы, заявил, что супруга сама выносила деньги из кассы и никакого давления с его стороны не было. На сайте телеканала даже есть якобы его цитата: «Она грабила в одиночку». Однако он таких слов нигде не произносил. А после решения суда о домашнем аресте Марат и вовсе не имеет права общаться с прессой.

В последнем интервью на камеру он лишь говорил, что первоначальная версия ограбления не совсем соответствует реальности. Но раскрывать новые подробности ему категорически запретили его собственные адвокаты.

Напомним, эта громкая история началась в конце мая. После проверки в кассе отделения банка в Салавате недосчитались 25 млн рублей. Подозрение пало на старшего кассира Луизу Хайруллину. Вскоре выяснилось, что она прихватила с собой двоих дочерей и мужа и исчезла. Чуть больше, чем через месяц их нашли на съемной квартире в Казани. Где деньги до сих пор неизвестно. Согласно первой версии, Марат их все проиграл на ставках и бирже, а супруга выносила их постепенно. Якобы, на то, чтобы незаметно вытащить из кассы такую сумму ей понадобилось примерно два года.

Сейчас дети обвиняемых в краже находятся с отцом Луизы Рамилем Мулахметовым. Сама Луиза Хайруллина сейчас в СИЗО, а ее супруг под домашним арестом.

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ИСТОЧНИК KP.RU