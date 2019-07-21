2019-07-21T17:34:36+03:00
Происшествия

В Уфе из-за сообщения о пожаре эвакуировали ТЦ «Мега»

Как оказалось, в погрузочной зоне загорелись коробки
Павел КРАЙНОВ
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Фото: пресс-служба МЧС по БашкирииФото: пресс-служба МЧС по Башкирии
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Сегодня, 21 июля, из уфимского торгового центра «Мега» экстренно эвакуировали весь персонал и посетителей. Как сообщает пресс-служба МЧС по Башкирии, в диспетчерскую поступил звонок о пожаре в погрузочной зоне. На место незамедлительно выехали сотрудники пожарной охраны из пожарной части «Цветы Башкирии».

Как оказалось, в погрузочной загорелись картонные коробки. К счастью, персонал самостоятельно потушил пожар, помощь пожарных не понадобилась. Чтобы обезопасить посетителей и продавцов в ТЦ их экстренно эвакуировали. По данным МЧС по Башкирии, всего из здания вывели около двух тысяч человек.

Сейчас на месте работает дознаватель из регионального управления МЧС. Всех посетителей и персонал магазинов запустили обратно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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