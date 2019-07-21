2019-07-21T14:01:31+03:00
Происшествия

Пошли за ягодами и заблудились: В Башкирии спасли троих женщин, заплутавших в лесу

Случай произошел в Белорецком районе республики
Павел КРАЙНОВ
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Фото: пресс-служба ГК ЧС БашкирииФото: пресс-служба ГК ЧС Башкирии
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Поход в лес за ягодами для троих жительниц Белорецкого района Башкирии едва не закончился трагедией. 49-летняя женщина и две ее 78-летние спутницы заплутали в районе поселка Укшук. По данными госкомитета Башкирии по ЧС, они отошли от автомобиля, на котором приехали и заблудились.

Благо у женщин был с собой мобильный телефон. Поняв, что самостоятельно найти обратную дорогу не получается, они позвонили в службу спасения 112.

На поиски заблудившихся женщин немедленно отправились спасатели ГК ЧС. К счастью, их удалось довольно быстро отыскать – они находились в лесу между железнодорожными станциями Укшук и Уралтау.

ИСТОЧНИК KP.RU

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