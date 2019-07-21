2019-07-21T13:10:03+03:00
Здоровье

В Башкирии обнаружилась нехватка тестов на ВИЧ-инфекцию

Об этом заявил и.о. министра здравоохранения
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Валерий ЗвонаревФото: Валерий ЗвонаревФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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На днях и.о. министра здравоохранения Башкирии Максим Забелин в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы в Уфе» заявил, что в республике нет денег на тесты для выявления ВИЧ-инфекции. По его словам, сейчас на это нужны десятки миллионов рублей.

Министр также отметил, что попросил башкирское правительство выделить дополнительные деньги на закупку тестов. Он надеется, что ситуация разрешиться уже в августе.

Максим Забелин подчеркнул, что в Башкирии за полгода было зарегистрировано 1,5 тысячи новых ВИЧ-инфицированных. Эта цифра ниже, чем во многих регионах. Всего же на данный момент в регионе наблюдаются 17 тысяч носителей инфекции. По словам министра это ни много и не мало.

ИСТОЧНИК KP.RU

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