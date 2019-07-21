В Башкирии на трассе водитель сбил двоих дорожных рабочих и попытался скрыться
В минувшую субботу, 20 июля, на 18 километре трассы Киргиз-Мияки-Арсланово-Стерлибашево в Миякинском районе Башкирии неизвестный водитель сбил двоих дорожных рабочих. Местные жители 56 и 54 лет наносили дорожную разметку на пешеходном переходе, когда их сбила легковушка. Виновник аварии поспешил скрыться.
Вскоре сотрудники дорожной полиции разыскали автомобилиста. Им оказался 29-летний местный житель. В тот день он управлял ВАЗ-2115 в состоянии алкогольного опьянения. Как сообщает пресс-служба ГИБДД по Башкирии, его нашли и задержали в лесу, в 12 километрах от места ДТП.
Сейчас в произошедшем разбираются сотрудники правоохранительных органов.
ИСТОЧНИК KP.RU