2019-07-21T12:36:11+03:00
Происшествия

В Башкирии на трассе водитель сбил двоих дорожных рабочих и попытался скрыться

Через некоторое время полицейские задержали нарушителя
Павел КРАЙНОВ
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Фото: пресс-служба ГИБДД по БашкирииФото: пресс-служба ГИБДД по Башкирии
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В минувшую субботу, 20 июля, на 18 километре трассы Киргиз-Мияки-Арсланово-Стерлибашево в Миякинском районе Башкирии неизвестный водитель сбил двоих дорожных рабочих. Местные жители 56 и 54 лет наносили дорожную разметку на пешеходном переходе, когда их сбила легковушка. Виновник аварии поспешил скрыться.

Вскоре сотрудники дорожной полиции разыскали автомобилиста. Им оказался 29-летний местный житель. В тот день он управлял ВАЗ-2115 в состоянии алкогольного опьянения. Как сообщает пресс-служба ГИБДД по Башкирии, его нашли и задержали в лесу, в 12 километрах от места ДТП.

Сейчас в произошедшем разбираются сотрудники правоохранительных органов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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