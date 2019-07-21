2019-07-21T11:45:30+03:00
Происшествия

В Башкирии на трассе водитель легковушки сбил пешехода и скрылся

Неизвестного теперь разыскивает дорожная полиция
Павел КРАЙНОВ
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Фото: пресс-служба ГИБДД по БашкирииФото: пресс-служба ГИБДД по Башкирии
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В ночь на воскресенье, 21 июля, около часа ночи на первом километре трассы Улукулево-Кабаково-Суык Чишма на въезде в деревню Ибрагимово неизвестный водитель сбил 29-летнего пешехода и скрылся с места ДТП. По данным ГИБДД по Башкирии, от полученных травм мужчина скончался на месте. Теперь безответственного водителя разыскивает дорожная полиция. Всех, кто обладает какой-либо информацией о происшествии, просят сообщить в правоохранительные органы.

Всего за прошедшие сутки на дорогах республики произошло 14 автомобильных аварий, в которых погиб один человек и еще 15 получили различные травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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