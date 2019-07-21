В Башкирии прекращены поиски пропавшего без вести 14-летнего подростка

СЕГОДНЯ 10:08 2019-07-21T10:08:41+03:00

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В Башкирии завершены поиски 14-летнего Каримджона Куватова. Об этом сообщают волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт. Башкортостан».

Три недели назад, 30 июня, подросток ушел из своего дома в селе Языково, что в Благоварском районе республики, и пропал. Родные парня написали заявление в полицию и обратились к волонтерам-поисковикам. Добровольцы распространяли ориентировки на пропавшего, но на след выйти не удавалось.

К счастью, история с пропажей Каримджона завершилась благополучно. «Найден. Жив». – так написали волонтеры в своей группе в социальных сетях. О том, где все это время он находился не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU