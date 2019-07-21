Увезли на машине: в Башкирии отец разыскивает бесследно пропавшего трехлетнего сына

СЕГОДНЯ 07:33 2019-07-21T07:33:49+03:00

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Очередная семейная драма разыгралась в Куюргазинском районе Башкирии. В полицию обратился отец трехлетнего Айнура Нуриева, который утверждает, что его сына без его согласия забрала мать. Она, якобы, вместе со своим сожителем посадила ребенка в автомобиль и увезла в неизвестном направлении.

По заверению отца мальчик проживал с ним, поскольку, якобы, мама от него отказалась. Сейчас к делу подключились полицейские, которые разыскивают ребенка по всему району.

Со слов отца маленького Айнура, его увезли на темно-зеленой тонированной «Четырнадцатой» с госномером м347хх. Якобы в деле замешан сожитель мамы мальчика Гафур Рафиков.

Отец Айнура просит всех, кто видел малыша обратиться в полицию по номерам 112 или 8(34757) 6-21-02 или связаться с родственниками по телефону 8-987-2444-731.

ИСТОЧНИК KP.RU