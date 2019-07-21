В Уфе продолжаются поиски 13-летнего ребенка, пропавшего у озера Теплое

СЕГОДНЯ 07:17 2019-07-21T07:34:50+03:00

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В минувшую субботу, 20 июля, около 18:30 часов в диспетчерскую службы спасения в Уфе поступил тревожный звонок: в районе озера Теплое найдены детские вещи. По предварительной информации одежда на 13-летнего мальчика лежала на берегу сбросного канала, напротив дома №27 по улице Мушникова. Купаться там, как известно, запрещено.

Как сообщает пресс-служба управления гражданской защиты Уфы, водолазы несколько часов вели поиски пропавшего, но вчера его так и не нашли. Сегодня, 21 июля, поиски ребенка будут продолжены. Обстоятельства произошедшего устанавливает полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU