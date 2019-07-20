В Башкирии прекращены поиски 19-летней девушки
Уфимка пропала в минувшую пятницу
В Уфе прекратили поиски 19-летней девушки
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В Уфе волонтеры прекратили поиски пропавшей 19 июля Светланы Масленковой.
Известно, что в минувшую пятницу, 19 июля девушка вышла из дома и перестала выходить на связь с родными и близкими. Обеспокоенные родственники решили обратиться за помощью к волонтерам-поисковикам.
К счастью, девушка вскоре нашлась. Об этом вечером в субботу в социальных сетях сообщили добровольцы из поискового отряда «Лиза Алерт».
Волонтеры не сообщают, где находилась девушка, ссылаясь на внутренние правила своего сообщества. Известно лишь что она жива и здорова.
ИСТОЧНИК KP.RU