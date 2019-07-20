2019-07-20T20:55:19+03:00
Общество

В Башкирии прекращены поиски 19-летней девушки

Уфимка пропала в минувшую пятницу
Рустем АХУНОВ
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В Уфе прекратили поиски 19-летней девушкиВ Уфе прекратили поиски 19-летней девушки
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В Уфе волонтеры прекратили поиски пропавшей 19 июля Светланы Масленковой.

Известно, что в минувшую пятницу, 19 июля девушка вышла из дома и перестала выходить на связь с родными и близкими. Обеспокоенные родственники решили обратиться за помощью к волонтерам-поисковикам.

К счастью, девушка вскоре нашлась. Об этом вечером в субботу в социальных сетях сообщили добровольцы из поискового отряда «Лиза Алерт».

Волонтеры не сообщают, где находилась девушка, ссылаясь на внутренние правила своего сообщества. Известно лишь что она жива и здорова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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