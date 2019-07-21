2019-07-21T09:31:38+03:00
Общество

Когда в Башкирию вернется прохладная погода

По прогнозам синоптиков, жара в республике продержится до конца июля
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: Рустем АХУНОВФото: Рустем АХУНОВ
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Уже который день жители Башкирии изнемогают от зноя и с надеждой поглядывают на термометры в надежде на скорое похолодание. Синоптики утешают: жара спадет уже в конце июля. Столбики градусников опустятся до отметки + 16; +18 градусов, а ночью и вовсе похолодает до +12; +13. Тогда же в Башкирию вернутся затяжные дожди, которые продлятся всю первую неделю августа.

Ближайшие же 10 дней в республике сохранится жаркая погода +26; +30 градусов. Последнюю неделю июля погода порадует ярким солнцем и безоблачным небом.

Впрочем, уже завтра региональное МЧС предупреждает о непогоде: местами пройдут дожди и прогремят грозы, будет дуть сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду, а утром на дорогах будет лежать густой туман.

ИСТОЧНИК KP.RU

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