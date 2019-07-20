В Башкирии в пожарах погибли женщина и молодой мужчина

СЕГОДНЯ 18:58 2019-07-20T18:58:07+03:00

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Вчера вечером, 19 июля, в Уфе произошел пожар в трехкомнатной квартире в одной из многоэтажек. Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили в квартире тело хозяина квартиры – 30-летний мужчина погиб, отравившись угарным газом. Возгорание началось на кухне, и по предварительным данным причиной стало неосторожное обращение с огнем.

В этот же день в одном из садовых товариществ в Стерлитамакском районе вспыхнул кирпичный домик: в огне погибла 72-летняя женщина. Как сообщает пресс-служба Госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям, вероятнее всего, причиной пожара стала неисправность печи или дымохода.

ИСТОЧНИК KP.RU