2019-07-20T18:23:07+03:00
Происшествия

Неадекватный уфимец устроил скандал в супермаркете

Буйного мужчину успокаивали охранники и сотрудники полиции
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: Рустем АХУНОВФото: Рустем АХУНОВ
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В минувший четверг, 18 июля, на пульт станции охранного агентства «Дельта» поступил тревожный сигнал. Как оказалось, в одном из уфимских супермаркетов пьяный мужчина устроил скандал: приставал к покупателям и сотрудникам магазина, так что продавцу пришлось нажать тревожную кнопку.

Несмотря на все уговоры бойца «Дельты», молодой человек не желал успокаиваться и даже попытался его ударить. Пришлось вмешаться охраннику, который скрутил буяна и уложил его на пол до приезда полиции. Нарушителя общественного порядка доставили в отдел для дальнейшего разбирательства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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