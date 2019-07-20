Неадекватный уфимец устроил скандал в супермаркете

СЕГОДНЯ 18:23 2019-07-20T18:23:07+03:00

Изменить размер текста: A A

В минувший четверг, 18 июля, на пульт станции охранного агентства «Дельта» поступил тревожный сигнал. Как оказалось, в одном из уфимских супермаркетов пьяный мужчина устроил скандал: приставал к покупателям и сотрудникам магазина, так что продавцу пришлось нажать тревожную кнопку.

Несмотря на все уговоры бойца «Дельты», молодой человек не желал успокаиваться и даже попытался его ударить. Пришлось вмешаться охраннику, который скрутил буяна и уложил его на пол до приезда полиции. Нарушителя общественного порядка доставили в отдел для дальнейшего разбирательства.

ИСТОЧНИК KP.RU