2019-07-20T16:40:28+03:00
Общество

В 2019 году 16 жителей Башкирии выиграли миллионы в лотерею

Самый крупный куш сорвал уфимец, который выиграл 6,5 млн рублей
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: Рустем АХУНОВФото: Рустем АХУНОВ
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В Башкирии с начала 2019 года 16 человек стали миллионерами, благодаря лотерейному выигрышу. Самый крупный куш сорвал уфимец, которому посчастливилось выиграть 6, 5 миллионов рублей. Об этом сообщает издание UfacityNews.ru, ссылаясь на данные пресс-службы «Столото».

Также в первый день 2019 года сразу четыре жителя Башкирии выиграли по миллиону рублей в тираже «Русского лото». Повезло и уфимцу, который купил лотерейный билет всего за 120 билет и стал обладателем 2 662 056 рублей.

В марте еще один уфимец решил сыграть в лотерею «5 из 36» от «Гослото» и стал богаче на 4 387998 рублей. В мае очередной житель башкирской столицы на удачу приобрел билет за 150 рублей и обогатился на миллион.

А вот в июне неизвестный счастливчик из Уфы стал победителем в лотерее «Рапидо 2.0» - он сделал развернутую ставку и выиграл 6 486 825 рублей. Вот только за своими деньгами новоиспеченный миллионер пока так и не обращался.

ИСТОЧНИК KP.RU

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