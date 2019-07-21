Стало известно, куда уехала владелица уфимской турфирмы, скрывшаяся с деньгами своих клиентов

СЕГОДНЯ 11:00 2019-07-21T11:00:24+03:00

По словам родных женщины, Екатерина П. сейчас в Украине, и там поправляет свое здоровье

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С неприятной неожиданностью столкнулись клиенты уфимской турфирмы, которые копили деньги на отпуск, а в итоге остались без денег и отдыха. Владелица фирмы Екатерина П. неожиданно уехала за границу, прихватив с собой все деньги клиентов и даже не предупредив менеджеров.

Как сообщает ГТРК «Башкортостан», теперь обманутые уфимцы требуют у родных женщины рассчитаться с долгами. Отец предпринимательницы признался, что уже продал гараж и машину, но покрыть все долги не получается. Он также рассказал, что Екатерина звонила матери, рассказала, что продала квартиру в Уфе и уехала в Украину – мол, личные обстоятельства и проблемы со здоровьем толкнули ее на такой шаг.

Впрочем, в родном городе сейчас находится адвокат владелицы турфирмы, которому и предстоит разбираться с проблемами своей доверительницы. Клиенты по-прежнему намерены через полицию и суд возвращать свои деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU