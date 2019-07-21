Жителей Башкирии возмутили наркоманы, собравшиеся во дворе жилого дома

СЕГОДНЯ 14:30 2019-07-21T14:30:37+03:00

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Житель Стерлитамака выложил в социальные сети фотографию, сделанную в собственном дворе. На ней молодые люди, удобно расположившись на дворовой скамейке, среди бела дня раскуривают наркотические средства, совершенно не стесняясь прохожих.

- Уже ничего не бояться, днем наркоманят, и не первый раз уже, - подписал фотографию возмущенный житель Стерлитамака.

Многие жители города поддержали мужчину, заявив, что вокруг гуляют маленькие дети, и такой дурной пример уж точно им не пригодится в жизни. Другие предложили в подобных случаях сразу вызывать полицию, чтобы пресечь безобразие.

ИСТОЧНИК KP.RU