2019-07-20T17:31:07+03:00
Общество

В Уфе прекращены поиски 57-летнего Альберта Рахимкулова

Радостную новость сообщили волонтеры-поисковики
Яна БАЗЕКИНА
Поделиться:
Спустя два дня после пропажи мужчина вышел на связь с роднымиСпустя два дня после пропажи мужчина вышел на связь с родными
Изменить размер текста:

Хорошие новости пришли от волонтеров поискового отряда «Лиза Алерт. Уфа»: 57-летний уфимец Альберт Рахимкулов найден живым. Напомним, что мужчина пропал два дня назад, когда уехал по делам на своей серебристой «Ниве Шевроле», а потом перестал выходить на связь. Обеспокоенные родные сначала своими силами пытались разыскать Альберта Рахимкулова, а потом написали заявление в полицию.

Где именно все это время пропадал уфимец, и все ли с ним в порядке – волонтеры по просьбе родных не стали уточнять.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Неадекватный уфимец устроил скандал в супермаркете
В 2019 году 16 жителей Башкирии выиграли миллионы в лотерею
Неравнодушные уфимцы спасли собаку с пластиковой бутылкой на голове
«Они делают вид, что не знают моего мужа»: житель Башкирии обжег ноги, заливая на работе бетон
Жара, грозы и ураганный ветер: МЧС Башкирии предупреждает о надвигающейся непогоде
В Башкирии утонули трое молодых мужчин
В Башкирии двое мужчин, угрожая ножом, изнасиловали свою знакомую
Житель Башкирии избил полицейского, приехавшего на вызов
В Уфе разыскивают 57-летнего Альберта Рахимкулова
В Уфе из-за сильной жары ограничат движение большегрузов
В Башкирии в массовой аварии пострадали трое молодых парней
В Башкирии произошел пожар на турбазе на Павловском водохранилище
Жителя Башкирии дома укусил странный желтый паук
«Всю процедуру было больно»: жительница Башкирии хотела татуаж, а получила искалеченные губы
В Уфе водители сняли на видео полуголую байкершу