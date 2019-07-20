В Уфе прекращены поиски 57-летнего Альберта Рахимкулова
Радостную новость сообщили волонтеры-поисковики
Спустя два дня после пропажи мужчина вышел на связь с родными
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Хорошие новости пришли от волонтеров поискового отряда «Лиза Алерт. Уфа»: 57-летний уфимец Альберт Рахимкулов найден живым. Напомним, что мужчина пропал два дня назад, когда уехал по делам на своей серебристой «Ниве Шевроле», а потом перестал выходить на связь. Обеспокоенные родные сначала своими силами пытались разыскать Альберта Рахимкулова, а потом написали заявление в полицию.
Где именно все это время пропадал уфимец, и все ли с ним в порядке – волонтеры по просьбе родных не стали уточнять.
ИСТОЧНИК KP.RU